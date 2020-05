DDR, 3. Mai 1971: War die Absetzung von Walter Ulbricht ein Meilenstein in der Geschichte?

ROTER MORGEN – Die meisten Menschen die diesen Namen schon einmal gehört haben verbinden damit eine konsequente Berichterstattung über die soziale Lage des Proletariats und eine kompromisslose Anklage und Aufdeckung der Machenschaften des modernen Revisionismus.

Das einstige Zentralorgan der KPD/ML und später der KPD wurde schon 1967 von Ernst Aust, gegründet und spiegelte im Kampf für ein vereintes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland und die Schaffung einer schlagkräftigen marxistisch-leninistischen Interessenvertretung des Proletariats, die Höhen und Tiefen der KPD/ML, unverschleiert wieder. Diese Partei hatte grandiose Erfolge bei der Mobilisierung der Werktätigen und stand immer unerschrocken den Herrschenden und ihrer Klassenjustiz gegenüber. Sie hat aber auch Niederlagen erfahren und musste nicht selten ihre Linie überdenken, ändern oder verbessern. Das ist der Erfahrungsschatz, aus dem wir heute schöpfen können!

Der Herausgeberkreis dieser Onlinezeitung orientiert sich an Marx, Engels, Lenin und Stalin. So wie an Thälmann, an der Großen Polemik über die Generallinie gegen den Chruschtschow-Revisionismus seitens der Chinesischen- und Albanischen Genossen, an den Kampf der Marxistisch-Leninistischen-Bewegung gegen den Breschnew-Revisionismus und seine Nachfolger, an den Kampf der KPD/ML unter Ernst Aust gegen Revisionismus und an den Kampf der illegalen KPD/ML in der DDR gegen den Ulbricht/Honecker-Revisionismus.

